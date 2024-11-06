"Рисковали жизнями": взрыв при пожаре предотвратили в Карагандинской области

В Карагандинской области пожарные вынесли шесть газовых баллонов из горящих построек, предотвратив возможные взрывы. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в поселке Осакаровка одноименного района произошло возгорание деревянных конструкций восьми хозяйственных построек, расположенных на улице Железнодорожная.

"Рискуя жизнью, прибывшие на место пожарные вынесли из охваченных огнем строений шесть газовых бытовых баллонов, один из которых уже был с разрывами", - говорится в сообщении МЧС.

Несмотря на сильные порывы ветра, пожарным удалось ликвидировать пожар на общей площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

Напомним, сегодня ранним утром на территории новостройки на улице Крылова произошло загорание кабины башенного крана на уровне 6-го этажа. Площадь пожара составила 4 кв.м. Благодаря слаженной работе спасателей пожар был оперативно ликвидирован.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.