Военнослужащий бросился спасать соседей из горящего дома в Алматинской области

Взрыв газа произошел в селе Еркин в Алматинской области на днях - в результате загорелся частный дом. Военнослужащий пришел на помощь соседям, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Инцидент произошел 1 ноября примерно в 22:40.

Преподаватель кафедры физической подготовки Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова подполковник Елжас Джанузаков вышел во двор за углем и услышал взрыв - он произошел на территории соседнего дома.

Военный побежал к разрушенному и объятому огнем дому.

"Забежав внутрь горящего строения, он увидел в коридоре сидящего на полу оглушенного взрывом соседа. Вытащив мужчину на улицу, он передал его односельчанам. Взрывной волной была разрушена стена зала. Через образовавшийся пролом 20-летней дочери и 13-летнему сыну пострадавшей семьи удалось спастись", - говорится в сообщении.

Кроме того, в доме оставалась хозяйка, звавшая на помощь.

Накинув на себя ковер, он забежал на кухню., однако попытки вытащить соседку из-под завала были безуспешными.

Как оказалось, ее нога застряла среди обломков. К несчастью, спасти пострадавшую женщину ему не удалось.

Отважный спасатель героем себя не считает - говорит, что не мог поступить иначе.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.