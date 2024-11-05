Военнослужащий бросился спасать соседей из горящего дома в Алматинской области
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Взрыв газа произошел в селе Еркин в Алматинской области на днях - в результате загорелся частный дом. Военнослужащий пришел на помощь соседям, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.
Инцидент произошел 1 ноября примерно в 22:40.
Преподаватель кафедры физической подготовки Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова подполковник Елжас Джанузаков вышел во двор за углем и услышал взрыв - он произошел на территории соседнего дома.
Военный побежал к разрушенному и объятому огнем дому.
"Забежав внутрь горящего строения, он увидел в коридоре сидящего на полу оглушенного взрывом соседа. Вытащив мужчину на улицу, он передал его односельчанам. Взрывной волной была разрушена стена зала. Через образовавшийся пролом 20-летней дочери и 13-летнему сыну пострадавшей семьи удалось спастись", - говорится в сообщении.
Кроме того, в доме оставалась хозяйка, звавшая на помощь.
Накинув на себя ковер, он забежал на кухню., однако попытки вытащить соседку из-под завала были безуспешными.
Как оказалось, ее нога застряла среди обломков. К несчастью, спасти пострадавшую женщину ему не удалось.
Отважный спасатель героем себя не считает - говорит, что не мог поступить иначе.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2183415-voennosluzhashchiy-brosilsya-spasat-sosedey-iz-goryashchego-doma-v-almatisnkoy-oblasti/