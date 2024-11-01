Пожар произошел в кафе Балхаша из-за масла во фритюрнице (видео)
Опубликовано:
Огнеборцы Карагандинской области предотвратили распространение огня в одном из кафе Балхаша, где произошло возгорание масла во фритюрнице, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в одном из кафе Балхаша произошло загорание масла во фритюрнице в кухонном помещении.
Пожар охватил мебель и холодильное оборудование на площади 14 кв. м.
Посетители и персонал заблаговременно эвакуировались. Пострадавших нет.
Напомним, 20 октября в Балхаше также произошло загорание в кухонном помещении кафе, пристроенном к четырехэтажному жилому дому. После этого было эвакуировано 8 человек, из них 3 детей. Никто не пострадал.
В МЧС озвучили план действий, если загорелось масло:
- обесточьте плиту или электроприбор, на котором готовите;
- накройте сковороду или кастрюлю крышкой, но не стеклянной;
- не заливайте горящее масло водой - это опасно;
- приобретите огнетушители, первичное средство пожаротушения поможет сбить пламя до прибытия экстренных служб.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2181876-pozhar-proizoshel-v-kafe-balhasha-iz-za-masla-vo-frityurnice-video/