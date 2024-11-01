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Эзотерика

Пожар произошел в кафе Балхаша из-за масла во фритюрнице (видео)

Опубликовано:

Пожар в Карагандинской области
Пожар в Карагандинской области. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Огнеборцы Карагандинской области предотвратили распространение огня в одном из кафе Балхаша, где произошло возгорание масла во фритюрнице, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в одном из кафе Балхаша произошло загорание масла во фритюрнице в кухонном помещении.

Пожар охватил мебель и холодильное оборудование на площади 14 кв. м.

Посетители и персонал заблаговременно эвакуировались. Пострадавших нет.

Напомним, 20 октября в Балхаше также произошло загорание в кухонном помещении кафе, пристроенном к четырехэтажному жилому дому. После этого было эвакуировано 8 человек, из них 3 детей. Никто не пострадал.

В МЧС озвучили план действий, если загорелось масло:

  • обесточьте плиту или электроприбор, на котором готовите;
  • накройте сковороду или кастрюлю крышкой, но не стеклянной;
  • не заливайте горящее масло водой - это опасно;
  • приобретите огнетушители, первичное средство пожаротушения поможет сбить пламя до прибытия экстренных служб.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2181876-pozhar-proizoshel-v-kafe-balhasha-iz-za-masla-vo-frityurnice-video/

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