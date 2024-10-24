Не вовремя уснувший экибастузец подверг опасности своих соседей

Житель Экибастуза уснул, когда на его плите готовилась еда, что привело к задымлению в многоквартирном доме. За это мужчину оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 20 октября поступило сообщение по факту задымления в жилом доме в Экибастузе. На место происшествия были направлены пожарные силы.

"Так как вызов поступил от жильцов многоэтажного дома, что предполагает возникновение опасности большому количеству людей, были задействованы силы и средства ПЧ-6, СПЧ-2", - пояснили в ДЧС Павлодарской области.

Всего на место выехали три единицы техники и шесть сотрудников. Также приехали службы 102, 103, городская сеть.

"По прибытии на место установлено, что в одной из квартир на втором этаже хозяин оставил включенной еду на плите и уснул", - уточнили в ведомстве.

За несоблюдение мер пожарной безопасности в отношении мужчины составили административный протокол по ч.1 ст.410 КоАП.

"В данном случае было затрачено время и средства многих экстренных служб, в помощи которых могли нуждаться другие", - отметили в ДЧС региона.

В текущем году по ст.410 КоАП привлекли к ответственности 1140 физических и юридических лиц, из которых на 1105 лиц наложено предупреждение. Административный штраф назначили 36 лицам на общую сумму 1 172 000 тенге.

Добавим, что по ч.1 ст.410 КоАП РК нарушение или невыполнение в организациях, зданиях, сооружениях, строениях, жилых домах, общественных местах, сельскохозяйственных угодьях, на технологических установках, оборудовании, агрегатах и ином имуществе требований пожарной безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 15 МРП (55 380 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 25 МРП (92 300 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 50 МРП (184 600 тенге).