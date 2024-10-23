Детская коляска вспыхнула в Актобе

В Актобе пожарные эвакуировали 15 человек из девятиэтажного жилого дома из-за возгорания детской коляски на первом этаже подъезда, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в Актобе по проспекту Абилкайыр хана в девятиэтажном жилом доме в подъезде на первом этаже произошло загорание детской коляски.

Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, из них двое детей.

В ведомстве добавили, что благодаря оперативным действиям пожарных загорание было ликвидировано на малой площади.

Ранее сообщалось, что газовые баллоны едва не взорвались во время пожара в Актюбинской области - пожарные успели вынести их из здания. Пожар произошел в гараже на территории одного из частных жилых домов в городе Кандыагаш Мугалжарского района.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.