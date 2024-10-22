Неизвестные хищники растерзали сотню овец в ЗКО

Сто голов скота растерзали неизвестные животные в ЗКО - убитых овец обнаружили недалеко от Уральска. Местные считают, что это могли сделать бродячие собаки, передает телеканал "Астана".

Хозяин погибших овец заявил, что нападение произошло в районе четырех часов утра - тогда люди услышали какой-то шум.

Отмечается, что домашние псы никак не отреагировали на появление "гостей".

Сообщается, что фермер за одну ночь лишился всего поголовья.

"В четыре часа топот, грохот, шум. Побежал Калиев Тлек проверять, уже овцы разорваны, горла порваны. Потоптали от страха друг друга. Со 156 голов осталось 50 голов. Из них 15 штук вынужденный забой был. Собаки стаями ходят по 10-15 штук, никто их не отстреливает, не контролирует", - пожаловался местный житель Есенгельды Айтмугамбетов.

Чиновники же считают, что на овец напали волки - к такому выводу они пришли, осмотрев туши животных.

Однако пока не известно, откуда в этих местах взялись волки.

Опасаясь дальнейших нападений, власти поручили полицейским усилить охрану домашних подворий.

"Именно волки рвут горло домашним животным, не едят их. Мы подозревали сначала собак. Но их вины здесь нет, мы отчетливо видим следы волков. Они большие, заметно отличаются от собачьих", - заявил замакима Зачаганского сельского округа Нурболат Мухитов.

Напомним, что весной в Алматинской области свора бездомных собак напала на баранов, когда пастух выгнал их на выпас. Незадолго до этого собаки напали и на ребенка.

Пастух пытался дать отпор одичавшим питомцам, вооружившись кнутом. Но те настолько рассвирепели, что грозили напасть и на самого чабана.

А в августе бродячие собаки загрызли стадо породистых коз в Мангистауской области. Животные убили 40 голов скота. Отмечалось, что козы были куплены в кредит.