Десятки тюков сена горели в СКО

Тюки сена загорелись близ жилого дома в городе Тайынша в Северо-Казахстанской области минувшей ночью, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщили в ведомстве, вблизи одного из частных жилых домов произошло загорание 50 тюков сена.

Отмечается, что пожарные во время тушения производили параллельную проливку соседних территорий, тем самым предупреждая дальнейшее распространение огня.

Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.