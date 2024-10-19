Заправка едва не взорвалась в Караганде
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Пожарные предотвратил взрыв на автомобильной заправочной станции в Караганде - пожар начался в пристройке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел на улице Волгодонской.
По информации МЧС, в пристроенном помещении АЗС произошло загорание автопокрышек, мебели и строительных материалов.
"Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2176323-zapravka-edva-ne-vzorvalas-v-karagande/