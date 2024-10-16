16 тонн сена сгорело в Карагандинской области
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В Осакаровском районе Карагандинской области произошел пожар, в результате которого сгорело 16 тонн сена на площади 100 кв. м., передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 15 октября в 06.22 в селе Садовое на улице Индустриальной во дворе двухквартирного жилого дома произошло возгорание рассыпного сена общим весом 16 тонн на площади 100 кв. м.
"Пожар ликвидирован в 10.58. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ДЧС Карагандинской области.
Напомним, 10 октября в районе имени Бокейхана близ микрорайона Восток-2 произошло горение сухой травы и кустарников на площади в 5 гектаров. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был успешно ликвидирован.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2175071-16-tonn-sena-sgorelo-v-karagandinskoy-oblasti/
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