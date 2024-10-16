16 тонн сена сгорело в Карагандинской области

В Осакаровском районе Карагандинской области произошел пожар, в результате которого сгорело 16 тонн сена на площади 100 кв. м., передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 15 октября в 06.22 в селе Садовое на улице Индустриальной во дворе двухквартирного жилого дома произошло возгорание рассыпного сена общим весом 16 тонн на площади 100 кв. м.

"Пожар ликвидирован в 10.58. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ДЧС Карагандинской области.

Напомним, 10 октября в районе имени Бокейхана близ микрорайона Восток-2 произошло горение сухой травы и кустарников на площади в 5 гектаров. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был успешно ликвидирован.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.