13 человек эвакуировали из многоэтажки в Аркалыке (видео)
Опубликовано:
В городе Аркалык в Костанайской области сегодня ночью случился пожар в многоквартирном доме. Жильцов дома эвакуировали, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного дома по улице Байтурсынова – вспыхнул аккумулятор от электровелосипеда.
Силами МЧС по лестничному маршу из задымленной зоны эвакуировано 13 человек, из них 5 детей.
"В считанные минуты пожарными была проведена разведка. Выявлено, что причина пожара – короткое замыкание аккумулятора электровелосипеда.
Возгорание самоликвидировалось. Произведено выветривание помещения", - говорится в сообщении МЧС.
Пострадавших в результате ЧП нет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171802-13-chelovek-evakuirovali-iz-mnogoetazhki-v-arkalyke-video/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.