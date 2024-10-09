13 человек эвакуировали из многоэтажки в Аркалыке (видео)

В городе Аркалык в Костанайской области сегодня ночью случился пожар в многоквартирном доме. Жильцов дома эвакуировали, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного дома по улице Байтурсынова – вспыхнул аккумулятор от электровелосипеда.

Силами МЧС по лестничному маршу из задымленной зоны эвакуировано 13 человек, из них 5 детей.

"В считанные минуты пожарными была проведена разведка. Выявлено, что причина пожара – короткое замыкание аккумулятора электровелосипеда.

Возгорание самоликвидировалось. Произведено выветривание помещения", - говорится в сообщении МЧС.

Пострадавших в результате ЧП нет.