Пожар случился в многоэтажке в Астане (видео)
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Пожар начался в многоэтажном жилом доме в районе Байконыр в Астане. На место прибыли спасатели, вскоре после этого огонь был ликвидирован, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Огнеборцы локализовали пожар в многоэтажном жилом доме по улице Габдуллина района Байконыр в Астане, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Пожар ликвидирован в 22:49. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара устанавливается.
Как вести себя при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171769-pozhar-sluchilsya-v-mnogoetazhke-v-astane/
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