Пожар случился в многоэтажке в Астане (видео)

Пожар начался в многоэтажном жилом доме в районе Байконыр в Астане. На место прибыли спасатели, вскоре после этого огонь был ликвидирован, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Огнеборцы локализовали пожар в многоэтажном жилом доме по улице Габдуллина района Байконыр в Астане, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пожар ликвидирован в 22:49. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара устанавливается.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.