Три человека, в том числе 3-летний ребенок, погибли в пожаре в СКО (видео)

В Петропавловске в ночь на 6 октября случился серьезный пожар, унесший жизни троих человек. Среди погибших – трехлетняя девочка, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, ЧП случилось поздней ночью в частном секторе на окраине областного центра СКО.

По предварительной версии, загорелась одна из времянок, которую арендовала семья: З9-летняя женщина, ее муж-инвалид и трехлетняя дочь. В съемной времянке по соседству на этом же участке проживал 45-летний мужчина. Он в момент пожара находился в доме у семейной пары. Пламя быстро перекинулось и на его жилье, пострадали хозпостройки и других соседей.

Дежурившие неподалеку полицейские одними из первых бросились спасать людей, но из полыхающего дома смогли вытащить лишь главу семейства.

Тела женщины, ребенка и соседа были обнаружены пожарными во время тушения огня.

"Они проживали в разных домах. Как они оказались вместе, сейчас это выясняется, все эти вопросы.

Наши сотрудники были уже через четыре минуты после получения информации о пожаре. Но когда приехали, уже вовсю полыхали и хозяйственная постройка, и эти два дома, два строения. Удалось предотвратить распространение огня дальше.

Мы сделали все, что смогли. Работает пожарно-техническая экспертиза, которая даст полностью оценку этого пожара", – сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.