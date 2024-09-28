Двух человек спасли из горящего дома в Экибастузе
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В Экибастузе сегодня произошел пожар в одной из квартир жилого дома - спасателям пришлось выводить жителей из горящего дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В одной из многоквартирных жилых домов по улице Кешилер в квартире на 4-этаже произошел пожар.
Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков по лестничному маршу спасено два человека.
Возгорание оперативно потушено на площади 10 кв.м. Пострадавших нет.
Отметим, ранее в МЧС озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
- Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
- В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167099-dvuh-chelovek-spasli-iz-goryashchego-doma-v-ekibastuze/
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