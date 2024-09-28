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Двух человек спасли из горящего дома в Экибастузе

Опубликовано:

Спасение жильцов дома
Спасатели. Фото: МЧС РК

В Экибастузе сегодня произошел пожар в одной из квартир жилого дома - спасателям пришлось выводить жителей из горящего дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В одной из многоквартирных жилых домов по улице Кешилер в квартире на 4-этаже произошел пожар.

Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков по лестничному маршу спасено два человека.

Возгорание оперативно потушено на площади 10 кв.м. Пострадавших нет.

Отметим, ранее в МЧС озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

  • В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
  • Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
  • В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167099-dvuh-chelovek-spasli-iz-goryashchego-doma-v-ekibastuze/

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