Двух человек спасли из горящего дома в Экибастузе

В Экибастузе сегодня произошел пожар в одной из квартир жилого дома - спасателям пришлось выводить жителей из горящего дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В одной из многоквартирных жилых домов по улице Кешилер в квартире на 4-этаже произошел пожар.

Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков по лестничному маршу спасено два человека.

Возгорание оперативно потушено на площади 10 кв.м. Пострадавших нет.

Отметим, ранее в МЧС озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.