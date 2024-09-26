Освежитель воздуха взорвался в одной из многоэтажек Астаны

ЧП произошло по улице Асфендиярова ночью 25 сентября. Ударной волной выбило стекла и даже дверь, передает телеканал "Астана".

"Ночью произошло ЧП в 8 доме. Произошел взрыв в квартире. Предварительно - освежитель воздуха. То есть, видимо, он пропускал в туалете, и, когда свет включили или спичку зажгли, произошел взрыв. Выбило окна, там везде осколки лежат", - сообщил один из жителей дома.

Инцидент прокомментировали в ДЧС Астаны.

"В 00.48 ночи пожарные столичного ДЧС выехали по поступившему сообщению в квартиру, где по прибытию было установлено, что в санузле квартиры из-за паров аэрозоли (освежитель воздуха) произошел хлопок газовоздушной смеси без дальнейшего возгорания", – сообщили в департаменте.

По данному факту составлен административный протокол по неосторожному обращению с огнем и нарушению требований пожарной безопасности.