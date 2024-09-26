Освежитель воздуха взорвался в одной из многоэтажек Астаны
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ЧП произошло по улице Асфендиярова ночью 25 сентября. Ударной волной выбило стекла и даже дверь, передает телеканал "Астана".
"Ночью произошло ЧП в 8 доме. Произошел взрыв в квартире. Предварительно - освежитель воздуха. То есть, видимо, он пропускал в туалете, и, когда свет включили или спичку зажгли, произошел взрыв. Выбило окна, там везде осколки лежат", - сообщил один из жителей дома.
Инцидент прокомментировали в ДЧС Астаны.
"В 00.48 ночи пожарные столичного ДЧС выехали по поступившему сообщению в квартиру, где по прибытию было установлено, что в санузле квартиры из-за паров аэрозоли (освежитель воздуха) произошел хлопок газовоздушной смеси без дальнейшего возгорания", – сообщили в департаменте.
По данному факту составлен административный протокол по неосторожному обращению с огнем и нарушению требований пожарной безопасности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2166084-osvezhitel-vozduha-vzorvalsya-v-odnoy-iz-mnogoetazhek-astany/
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