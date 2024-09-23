Грозит ли Алматы сильное землетрясение в этом году? В МЧС дали прогноз

В Министерстве по ЧС Казахстана в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ рассказали, ожидается ли в этом году сильное землетрясение в Алматы.

Как отметили в МЧС, в начале каждого года специалистами Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований составляется заключение по оценке сейсмической ситуации на предстоящий год. В середине года оно корректируется.

"По данным ННЦСНИ, до конца текущего года сильных разрушительных землетрясений с магнитудой более 5,6 баллов не ожидается", - отметили в МЧС.

Там добавили, что сотрудники ННЦСНИ считают, что события, которые произошли в стране в начале года, являются для нашей территории "фоновыми" и особо не влияют на процессы в земной коре.

Также в МЧС сообщили, что, в целом, Алматы и Алматинская область находятся в наиболее сейсмоопасной зоне Центральной Азии, где на ежедневной основе происходят сейсмические события до 3 баллов, которые, в свою очередь, являются фоновым режимом для данных регионов.

Все сейсмические события в регионах регистрируются сейсмологическими приборами.

В ведомстве сообщили, что исследования в области сейсмологии проходят в разных направлениях, наблюдается около 200 параметров (сейсмических, геофизических, деформационных, гидрогеологических, биологических параметров). Каждый раз сотрудники Центра сейсмологии стараются усовершенствовать методы обработки.

"Имеющиеся методы исследования, на сегодня, применяются в постсоветских странах, а также в Китае и Японии (хоть данные страны и отказались от прогноза)", - добавили в МЧС.

Для усиления мер по сейсмической безопасности, МЧС совместно с госорганами разработал и утвердил Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024 - 2028 годы. Планом предусмотрено 52 мероприятия по оценке сейсмического риска территорий страны и прогноз ущерба от землетрясений, расширению сети мониторинга, улучшению материально-технической базы ННЦСНИ.

Напомним, в начале года в Алматы произошли два ощутимых землетрясения - 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. Сведения об ощутимости были в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

Второе землетрясение произошло 4 марта. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.