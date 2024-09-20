Пожар произошел в пятиэтажном доме в Алматы
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В Наурызбайском районе Алматы в пятиэтажном доме произошел пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Пожар начался на первом этаже 5-этажного дома по улице Алтын Орда на площади 20 кв. м сегодня. Сообщение о возгорании пожарные получили в 11:07.
Силами ДЧС при помощи пожарной автолестницы и по лестничному маршу спасено 14 человек, из них 5 детей. Пожар ликвидирован в 11:35.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2163930-pozhar-proizoshel-v-pyatietazhnom-dome-v-almaty-video/