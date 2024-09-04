В Риме молния ударила в античную Триумфальную арку Константина. Часть монумента повреждена

Во время грозы в Риме молния ударила в Триумфальную арку Константина — античный монумент, возведенный в IV веке нашей эры и расположенный около Колизея, одной из главных туристических достопримечательностей итальянской столицы.

Администрация археологического парка Колизей подтвердила, что в результате инцидента небольшая часть арки была повреждена.

«Молния ударила в арку прямо тут, потом она попала в угол, и мы увидели, как вот это отлетело», — сказал агентству Reuters один из свидетелей происшествия, показывая на большой каменный фрагмент, который упал около сооружения.

В администрации археологического парка уверяют, что «все фрагменты обнаружены и находятся в безопасности». «Мы уже начали оценку ущерба и продолжим работы завтра утром», — заявили там.

Как отмечает Reuters, молния попала в арку с южной стороны, где два дня назад начались заранее запланированные реставрационные работы. Теперь экспертам также предстоит восстановить ущерб от молнии, объясняет администрация Колизея.

Триумфальная арка Константина, первого римского императора, принявшего христианство, была возведена в 312 году нашей эры в ознаменование его победы над узурпатором Максенцием.

Мэр Рима Роберто Гуальтьери заявил, что эта гроза в Риме «была беспрецедентным явлением».

«Она была очень мощной, произошла в очень короткий промежуток времени и только в некоторых районах города, начиная с исторического центра», — сказано в сообщении мэра.