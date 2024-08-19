Землетрясение произошло на Камчатке после извержения вулкана

В Камчатском крае России началось извержение вулкана Шивелуч, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии Российской академии наук.

"Началось извержение вулкана Шивелуч, купол Каран/300 лет РАН. По визуальной оценке, высота пепловой колонны - 8 км над уровнем моря. Непрерывные электростатические разряды высокой энергии. Выдавливание лавы", - говорится в сообщении Института.

Отмечается, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок. Граждан просят не приближаться к активному вулкану и наблюдать за событием с безопасного расстояния.

Вулкан Шивелуч в России. Фото: t.me/IViS_DVO_RAN/1295

Вулкан Шивелуч в России. Фото: t.me/IViS_DVO_RAN

Как сообщается на официальном сайте института, вулкан Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки.

Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м.

Он расположен на расстоянии 50 км к северу от п. Ключи и 450 км от города Петропавловск-Камчатский.

Напомним, в начале года мощное извержение вулкана сняли на видео в Исландии. Тогда президент Гвюдни Йоуханнессон обратился к гражданам и сообщил об эвакуации населения близ расположенного города.

В конце апреля мощное извержение вулкана Руанг произошло в Индонезии. Власти страны повысили уровень тревоги до самого высокого. Тогда власти закрыли ближайший аэропорт Сэм Ратуланги в Манадо, который находится в 100 км от острова Руанг, чтобы защитить экипажи рейсов от опасного вулканического пепла.

А в конце прошлого года в Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 человек, которые собирались покорить вершину. Сообщалось также, что ведутся поиски еще 12 человек.