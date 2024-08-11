Грузовик с сеном уничтожило огнем, а водитель получил ожоги на юге Казахстана (видео)

Сегодня в Сайрамском районе Туркестанской области произошло возгорание грузового автомобиля с сеном. Водитель получил ожоги, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"Из-за попытки потушить пожар самостоятельно было упущено драгоценное время, счет шел на секунды. Сообщение поступило только тогда, когда жители окончательно убедились, что не могут справиться с огнем", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Огнеборцы оперативно прибыли на место вызова и ликвидировали пожар. Но в результате пожара водитель получил ожоги рук, а автомобиль был полностью уничтожен огнем.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по номерам 112 или 101.

Как отмечается на сайте egov.kz, 112 - телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы департамента по чрезвычайным ситуациям.

По номеру 112 круглосуточно принимают сообщения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации либо иных случаях, требующих экстренной помощи.

Как и во многих странах, в Казахстане, помимо номера 112, существуют номера других экстренных служб:

служба пожаротушения 101;

полиция 102;

скорая медицинская помощь 103;

аварийная служба газа 104.

С учетом всех обстоятельств может оказаться более правильным звонить напрямую в определенную экстренную службу. При этом звонок на номер экстренной службы с любого телефона (мобильного, стационарного, общественного таксофона) будет бесплатным.