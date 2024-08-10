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Дом отдыха горел на Алаколе

Опубликовано:

Горящее здание
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

На Алаколе загорелся дом отдыха. Пожар потушили на территории в 400 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, причина происшествия выясняется, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

На территории зоны отдыха в селе Акши Алакольского района произошло загорание дома отдыха, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Пожар полностью ликвидировали на площади 400 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается.

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.

Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2147178-dom-otdyha-gorel-na-alakole/

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