Дом отдыха горел на Алаколе
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На Алаколе загорелся дом отдыха. Пожар потушили на территории в 400 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, причина происшествия выясняется, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
На территории зоны отдыха в селе Акши Алакольского района произошло загорание дома отдыха, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.
Пожар полностью ликвидировали на площади 400 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается.
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.
Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2147178-dom-otdyha-gorel-na-alakole/