Известный ресторан загорелся в "верхней" части Алматы (видео)

В примыкающей к алматинскому ресторану "Мимино" мангальной произошел пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города Алматы. В пожаре никто не пострадал.

По информации пресс-службы ДЧС города Алматы, сегодня был спасен от огня ресторан "Мимино" в Алматы.

"В 17:16 часов силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному номеру в Бостандыкский район.

По прибытии на место происшествия, через 5 минут, установлено горение мангального помещения, примыкающего к ресторану "Мимино"на площади 42 кв. м. Пострадавших нет. Пожар локализован за 8 минут, момента прибытия, ликвидирован полностью в 17:32", - сообщили в ДЧС.

Сегодня мы писали, что на территории базы отдыха "Салкын Самал" в Актобе произошел пожар - загорелась баня.

Накануне в Алматы на крыше 17-этажного дома произошло возгорание. Огнеборцам удалось быстро потушить начинающийся пожар.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.