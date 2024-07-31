Известный ресторан загорелся в "верхней" части Алматы (видео)
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В примыкающей к алматинскому ресторану "Мимино" мангальной произошел пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города Алматы. В пожаре никто не пострадал.
По информации пресс-службы ДЧС города Алматы, сегодня был спасен от огня ресторан "Мимино" в Алматы.
"В 17:16 часов силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному номеру в Бостандыкский район.
По прибытии на место происшествия, через 5 минут, установлено горение мангального помещения, примыкающего к ресторану "Мимино"на площади 42 кв. м. Пострадавших нет. Пожар локализован за 8 минут, момента прибытия, ликвидирован полностью в 17:32", - сообщили в ДЧС.
Сегодня мы писали, что на территории базы отдыха "Салкын Самал" в Актобе произошел пожар - загорелась баня.
Накануне в Алматы на крыше 17-этажного дома произошло возгорание. Огнеборцам удалось быстро потушить начинающийся пожар.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2142705-izvestnyy-restoran-zagorelsya-v-verhney-chasti-almaty-video/