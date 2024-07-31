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Известный ресторан загорелся в "верхней" части Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожар в ресторане "Мимино"
Огнеборцы тушат огонь в ресторане "Мимино". Кадр из видео: t.me/МЧС РК

В примыкающей к алматинскому ресторану "Мимино" мангальной произошел пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города Алматы. В пожаре никто не пострадал.

По информации пресс-службы ДЧС города Алматы, сегодня был спасен от огня ресторан "Мимино" в Алматы.

"В 17:16 часов силы и средства ДЧС города Алматы направлены по повышенному номеру в Бостандыкский район.

По прибытии на место происшествия, через 5 минут, установлено горение мангального помещения, примыкающего к ресторану "Мимино"на площади 42 кв. м. Пострадавших нет. Пожар локализован за 8 минут, момента прибытия, ликвидирован полностью в 17:32", - сообщили в ДЧС.

Сегодня мы писали, что на территории базы отдыха "Салкын Самал" в Актобе произошел пожар - загорелась баня.

Накануне в Алматы на крыше 17-этажного дома произошло возгорание. Огнеборцам удалось быстро потушить начинающийся пожар.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2142705-izvestnyy-restoran-zagorelsya-v-verhney-chasti-almaty-video/

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