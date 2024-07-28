Автовышка загорелась на дороге в Актобе

Автогидроподъемник загорелся на одной из улиц в Актобе. Пожарные потушили возгорание - в МЧС рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ.

"Инцидент произошел сегодня в одной из улиц города Актобе. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар в грузоподъемной машине ликвидирован полностью", - сообщили в ведомстве.

В МЧС также добавили, что в пожаре никто не пострадал.

А за несколько часов до этого, по информации ведомства, на территории частного жилого дома в городе Аксай загорелся минивэн.

За 11 минут пожарные справились с возгоранием. Никто не пострадал.

Пожар. Фото: МЧС РК

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.