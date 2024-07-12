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Не менее 60 человек считаются пропавшими: оползень снес пассажирские автобусы в Непале

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Оползень разрушил дорогу
Оползень разрушил дорогу. Иллюстративное фото: Fiona Goodall / Getty Images

Оползень в Непале снес два пассажирских автобуса, в которых было более 60 человек. Двое погибли, троим удалось спастись, остальные считаются пропавшими без вести, передает РБК.

ЧП произошло в Сималтале на участке дороги Нараянгхат — Муглинг.

По данным полиции, в одном автобусе находились 24 человека, а в другом — 41. Трем пассажирам удалось спастись, выпрыгнув из транспортного средства.

Один человек погиб при падении 17-килограммового валуна на другой пассажирский автобус на том же участке дороги. Водитель автобуса скончался.

На место происшествия прибыли полицейские для проведения поисково-спасательных операций.

Завалы, образовавшиеся в результате оползней, перекрыли движение, сообщает издание. По данным Департамента автомобильных дорог, для возобновления движения по проезжей части потребуется около четырех часов.

Напомним, в конце июня в Ошской области Кыргызстана сошел сель. Грязевые потоки затопили дворы, повредили мосты и местную школу, и унесли автомобиль.

Позже стало известно, что после схода селя были найдены тела двух из четырех несовершеннолетних казахстанцев. Далее в МИД РК сообщили, что были найдены оставшиеся двое.

После ЧП в Кыргызстан прибыли казахстанские спасатели. Сообщалось, что они эвакуируют оставшихся казахстанцев и увезут на родину тела погибших детей. Кроме того, Казахстан передал жителям пострадавшего от селя района гуманитарную помощь.

Позднее детей похоронили на их родине в Усть-Каменогорске.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2132940-ne-menee-60-chelovek-schitayutsya-propavshimi-opolzen-snes-passazhirskie-avtobusy-v-nepale/

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