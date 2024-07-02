Четверо несовершеннолетних казахстанцев направлялись в туристическую зону на водохранилище. Автомобиль, в котором были дети, попал в эпицентр стихии - его унесло грязевым потоком. Машину искали больше суток, пока на родине надеялись, что детей найдут живыми. "До конца не верили. Мне вчера из Алматы позвонили родственники, еще приехали. И когда сказали, я не поверил", - рассказывает дядя погибших казахстанцев. Тела Айзаты, Ислама, Асимы и Алии доставили в Казахстан самолетом министерства обороны. Детям было от 8 до 11 лет. Вчера с ними простились в одной из мечетей Усть-Каменогорска. "У мечети собрался практически весь город. Очень большая трагедия для каждого жителя нашего города, страны - погибли дети", - поделилась жительница Усть-Каменогорска Зоя Новолодская. В отделе образования сообщили, что погибли дети из двух семей. "Учащиеся школ №44 и №47, дети из двух семей. Сегодня пришли и родители, и педагогические коллективы, и директора школ, чтобы проститься с нашими учащимися. Это большая невосполнимая утрата. Мы будем с родителями на связи и окажем всяческую помощь, какая им необходима. Данная трагедия объединила всех родителей, потому что это наши дети, а чужих детей не бывает", - прокомментировала руководитель отдела образования Усть-Каменогорска Сауле Алагузова. Местные исполнительные органы взяли на себя организацию и проведение похорон детей. Поддержка была оказана и семьям погибших, передает телеканал. Напомним, в пятницу, 28 июня, в Ошской области Кыргызстана сошел сель. Сообщалось, что грязевые потоки затопили десять дворов и повредили два моста в селе Абшыр-Ата. В селе Тескей-Кожоке пострадали 15 дворов и местная школа. В селе Кара-Булак грязевые потоки унесли автомобиль и мост. В селе Тажы-Кыштак сель затопил семь дворов и несколько сараев. Поврежден мост на автодороге "Ош - Раззаков". Позже стало известно, что после схода селя были найдены тела двух из четырех несовершеннолетних казахстанцев. Позже в МИД РК сообщили, что были найдены оставшиеся двое. Вечером 30 июня в Кыргызстан прибыли казахстанские спасатели. Сообщалось, что они эвакуируют оставшихся здесь казахстанцев и увезут на родину тела погибших детей. Кроме того, Казахстан передал жителям пострадавшего от селя района гуманитарную помощь. А позже стало известно, что выросло число детей, погибших в результате селя. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров высказался о том, почему сход селя в стране имел такую разрушительную силу. По его словам, дело в слишком высоких мостах. Добавим, что вчера президент Казахстана направил телеграмму соболезнования главе Кыргызстана в связи с гибелью людей в результате схода селя.