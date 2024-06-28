Массовая авария произошла в Алматы (фото)
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Авария с участием четырех транспортных средств произошла минувшей ночью на Кульджинском тракте в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
По информации стражей порядка, данное ДТП имело место примерно в 22:00 в четверг, 27 июня, в Турксибском районе мегаполиса.
В ДТП участвовали четыре автомобиля. За медицинской помощью обратились два человека.
Факт ДТП расследуют сотрудники УП Турксибского района.
Как пишет Zakon.kz, в результате аварии загорелся один из автомобилей, а предполагаемый виновник аварии скрылся.
На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2125509-massovaya-avariya-proizoshla-v-almaty-foto/