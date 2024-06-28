Массовая авария произошла в Алматы (фото)

Авария с участием четырех транспортных средств произошла минувшей ночью на Кульджинском тракте в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По информации стражей порядка, данное ДТП имело место примерно в 22:00 в четверг, 27 июня, в Турксибском районе мегаполиса.

В ДТП участвовали четыре автомобиля. За медицинской помощью обратились два человека.

Факт ДТП расследуют сотрудники УП Турксибского района.

Авария. Фото: Zakon.kz

Как пишет Zakon.kz, в результате аварии загорелся один из автомобилей, а предполагаемый виновник аварии скрылся.

Авария. Фото: Zakon.kz

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.