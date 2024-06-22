Машина загорелась на трассе в Павлодарской области
Опубликовано:
В Павлодарской области загорелся легковой автомобиль - инцидент произошел прямо на трассе, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Пожар случился сегодня, 22 июня, утром вблизи Екибастуза на автодороге "Кызылорда-Павлодар" - произошло загорание легковушки.
Силами МЧС пожар ликвидирован за 32 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.
Что делать, если загорелся автомобиль?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.
"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", – отмечали специалисты.
В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
- незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.
Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2122080-mashina-zagorelas-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/