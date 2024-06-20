Пожар произошел в здании Управления госдоходов города Қонаев (видео)

Короткое замыкание произошло сегодня в здании Управления госдоходов в городе Қонаев. Огонь успел перекинуться на мебель, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня днем в здании Управления государственных доходов города Қонаев произошло короткое замыкание диспенсера с переходом огня на мебель", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарным удалось потушить огонь на площади 3 квадратных метра.

Пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.