Пожар произошел в здании Управления госдоходов города Қонаев (видео)
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Короткое замыкание произошло сегодня в здании Управления госдоходов в городе Қонаев. Огонь успел перекинуться на мебель, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
"Сегодня днем в здании Управления государственных доходов города Қонаев произошло короткое замыкание диспенсера с переходом огня на мебель", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарным удалось потушить огонь на площади 3 квадратных метра.
Пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2121306-pozhar-tushili-v-zdanii-odnogo-iz-vedomstv-goroda-konaev-video/