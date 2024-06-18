Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жители двух районов Алматы остались без света из-за аварии на подстанциях

Опубликовано:

Лампочка накаливания
Лампа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня на двух подстанциях произошли аварии - некоторые жители Бостандыкского и Медеуского района оставались без света, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на АО "Алатау Жарық Компаниясы".

"18 июня в 18:49 на подстанциях-160А и 157А произошло локальное отключение линии электропередачи с отключением части потребителей Бостандыкского и Медеуского районов.

На данный момент производятся аварийно-восстановительные работы по переподключению потребителей", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в АО "Алатау Жарық Компаниясы".

Там напомнили, что информацию по всем отключениям можно получить на официальном сайте АО "АЖК" в разделе "Интерактивная карта отключений электроэнергии Алматы".

Позже в пресс-службе сообщили, что повреждение было устранено и в 20:13 все потребители были переподключены.

При этом касательно причины перебоев электроснабжения горожанам рекомендуется обращаться в "Контакт-центр" ТОО "АлматыЭнергоСбыт", телефон: 356 99 99.

В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения нужно звонить по телефонам:

  • 8 771 718 24 39;
  • 8 771 718 24 56;
  • 390-20-40, 390-20-60 ("Алматы Қала Жарық").

Диспетчерские пункты работают круглосуточно.

Также сегодня часть Астаны осталась без света из-за аварии на подстанции "Центральная". Без электроснабжения находились потребители частично на улицах Петрова, Куйши Дина, Сатпаева, К. Мунайтпасова, проспектах Тауелсыздык и Абылайхана.

Добавим, по информации на официальном сайте, АО "Алатау Жарық Компаниясы" - крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электроэнергии для потребителей в Алматы и Алматинской области.

На сегодняшний день АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллиона населения Алматинского региона. Единственным акционером АО является АО "Самрук-Энерго".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2119746-zhiteli-dvuh-rayonov-almaty-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-na-podstanciyah/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.