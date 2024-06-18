Жители двух районов Алматы остались без света из-за аварии на подстанциях

Сегодня на двух подстанциях произошли аварии - некоторые жители Бостандыкского и Медеуского района оставались без света, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на АО "Алатау Жарық Компаниясы".

"18 июня в 18:49 на подстанциях-160А и 157А произошло локальное отключение линии электропередачи с отключением части потребителей Бостандыкского и Медеуского районов.

На данный момент производятся аварийно-восстановительные работы по переподключению потребителей", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в АО "Алатау Жарық Компаниясы".

Там напомнили, что информацию по всем отключениям можно получить на официальном сайте АО "АЖК" в разделе "Интерактивная карта отключений электроэнергии Алматы".

Позже в пресс-службе сообщили, что повреждение было устранено и в 20:13 все потребители были переподключены.

При этом касательно причины перебоев электроснабжения горожанам рекомендуется обращаться в "Контакт-центр" ТОО "АлматыЭнергоСбыт", телефон: 356 99 99.

В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения нужно звонить по телефонам:

8 771 718 24 39;

8 771 718 24 56;

390-20-40, 390-20-60 ("Алматы Қала Жарық").

Диспетчерские пункты работают круглосуточно.

Также сегодня часть Астаны осталась без света из-за аварии на подстанции "Центральная". Без электроснабжения находились потребители частично на улицах Петрова, Куйши Дина, Сатпаева, К. Мунайтпасова, проспектах Тауелсыздык и Абылайхана.

Добавим, по информации на официальном сайте, АО "Алатау Жарық Компаниясы" - крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электроэнергии для потребителей в Алматы и Алматинской области.

На сегодняшний день АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллиона населения Алматинского региона. Единственным акционером АО является АО "Самрук-Энерго".