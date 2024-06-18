Часть Астаны осталась без света из-за аварии на подстанции

На подстанции "Центральная" в Астане произошло аварийной отключение ячейки, в результате часть зданий в столице осталась без света, передает NUR.KZ со ссылкой на "Астана-РЭК".

Как пояснили в компании, 18 июня в 13:42 произошло аварийное отключение ячейки 10 кВ подстанции "Центральная" в сторону ТП-508.

Без электроснабжения находились потребители частично на улицах Петрова, Куйши Дина, Сатпаева, К.Мунайтпасова, проспектах Тауелсыздык и Абылайхана.

В 15:15 завершены работы по перезапитке потребителей. Оперативные бригады находятся на месте и устраняют проблему.

На официальном сайте АО "Астана – Региональная электросетевая компания" говорится, что основной задачей компании является передача и распределение электрической энергии, а также разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей столицы.

История "Астана-РЭК" насчитывает более 40 лет и берет свое начало с 1980 года. В 2010 году предприятие получило статус компании, обслуживающей электросети регионального уровня, в связи с чем переименовано в АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания".