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Неустановленный боеприпас взорвался во время военных учений в Чехии

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Солдат
Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Неустановленный боеприпас взорвался в районе военных учений в Чехии. Как сообщила армия страны, в результате происшествия есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Имеем дело с серьезным происшествием в районе военных учений Либавы, где взорвался пока неустановленный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие. Мы стараемся оказать помощь как можно быстрее, в дело вмешался спасательный вертолет. Инцидентом занимается военная полиция", - говорится в сообщении армии Чехии в соцсети X.

Как показывает Google Maps, Либава - город на востоке Чехии. Расположен недалеко от границы с Польшей и Словакией.

Город Либава на карте
Город Либава на карте. Скриншот: google.com/maps

Напомним, 30 сентября во время проведения работ на учебном полигоне "Оймаша" в Мангистауской области погиб солдат-срочник. Как рассказали в пресс-службе Сухопутных войск ВС РК, произошел взрыв неизвестного вещества.

В апреле этого года офицера из Актюбинской области осудили на два года и обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 7 млн тенге. Уголовное дело в его отношении завели после гибели военнослужащего от взрыва.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2118828-neustanovlennyy-boepripas-vzorvalsya-vo-vremya-voennyh-ucheniy-v-chehii/

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