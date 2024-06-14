Машина загорелась ранним утром в Алматы
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Спасатели ликвидировали пожар в Алматы - горел легковой автомобиль. Произошедшее прокомментировали в МЧС РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Возгорание случилось ранним утром в Наурызбайском районе южной столицы.
"Во дворе частного жилого дома произошло горение легковой машины с последующим переходом огня на хозяйственную постройку", - сообщили в МЧС.
Силами спасателей пожар был ликвидирован за 24 минуты с момента вызова.
Пострадавших нет. Причина устанавливается, добавили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2117247-mashina-zagorelas-rannim-utrom-v-almaty/