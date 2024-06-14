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Машина загорелась ранним утром в Алматы

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Авто. Фото: МЧС РК

Спасатели ликвидировали пожар в Алматы - горел легковой автомобиль. Произошедшее прокомментировали в МЧС РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Возгорание случилось ранним утром в Наурызбайском районе южной столицы.

"Во дворе частного жилого дома произошло горение легковой машины с последующим переходом огня на хозяйственную постройку", - сообщили в МЧС.

Силами спасателей пожар был ликвидирован за 24 минуты с момента вызова.

Пострадавших нет. Причина устанавливается, добавили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2117247-mashina-zagorelas-rannim-utrom-v-almaty/

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