Машина загорелась ранним утром в Алматы

Спасатели ликвидировали пожар в Алматы - горел легковой автомобиль. Произошедшее прокомментировали в МЧС РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Возгорание случилось ранним утром в Наурызбайском районе южной столицы.

"Во дворе частного жилого дома произошло горение легковой машины с последующим переходом огня на хозяйственную постройку", - сообщили в МЧС.

Силами спасателей пожар был ликвидирован за 24 минуты с момента вызова.

Пострадавших нет. Причина устанавливается, добавили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.