Град размером с ладонь выпал в Алматинской области

Град размером с ладонь выпал в селе в Алматинской области. Часть жителей пожаловалась на повреждения имущества, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Видео появилось в Instagram-профиле kris_p_almaty_obl - мужчина показывает град размером с ладонь и говорит, что осадки пробили частично обшивку крыльца дома.

В акимате Алматинской области прокомментировали произошедшее.

"12 июня около 14:00 в селе Бериктас Жамбылского района прошел ливневый дождь, который перешел в град. Град прошел полосой вдоль края села, расположенного рядом с горным массивом, и повредил крыши домов. Кровля крыш поврежденных домов - частично асбестовая и металлошиферная", - рассказала пресс-секретарь акима области Жанна Арынбекова.

Никто не пострадал. Жителям предварительно было разослано сообщение с предупреждением о грозе.

По информации на сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматинской области на западе, юге, в горных районах временами ожидается гроза, днем - град. При грозе сила ветра - до 17-22 м/с.

Ранее в поселке в Актюбинской области выпал град размером с крупную фасоль - осадки повредили зерновые и другие культуры, которые сельчане посеяли.

В этом же месяце в нескольких селах Северо-Казахстанской области разыгралась непогода и на регион обрушилась гроза с градом. В некоторых частях он был размером с орех.