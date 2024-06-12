Полыхающую гостиницу сняли на видео в Алматы

В Алматы в среду, 12 июня, рано утром случился пожар - загорелась гостиница в одном из районов города. В МЧС показали кадры с места ЧП, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, пожар случился в Алмалинском районе южной столицы - загорелась гостиница.

Огнеборцы ликвидировали возгорание за 45 минут.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Подробности инцидента и причины пожара сейчас устанавливаются.

Напомним, ранее пожар случился в частной клинике в Шымкенте. ЧП также обошлось без жертв и пострадавших.

Что делать при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.