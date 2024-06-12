Полыхающую гостиницу сняли на видео в Алматы
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В Алматы в среду, 12 июня, рано утром случился пожар - загорелась гостиница в одном из районов города. В МЧС показали кадры с места ЧП, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, пожар случился в Алмалинском районе южной столицы - загорелась гостиница.
Огнеборцы ликвидировали возгорание за 45 минут.
Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
Подробности инцидента и причины пожара сейчас устанавливаются.
Напомним, ранее пожар случился в частной клинике в Шымкенте. ЧП также обошлось без жертв и пострадавших.
Что делать при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2115873-polyhayushchuyu-gostinicu-snyali-na-video-v-almaty/