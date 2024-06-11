Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Частная клиника горела в Шымкенте

Опубликовано:

Пожарные на месте ЧП
Пожарные на месте ЧП. Иллюстративное фото: ДЧС Астаны

В понедельник, 10 июня, в одной из частных клиник Шымкента случился пожар - загорелось потолочное перекрытие в здании, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, пожар случился в частной глазной клинике, расположенной в Абайском районе мегаполиса, - произошло загорание потолочного перекрытия четвертого этажа на площади 180 квадратных метров.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось ликвидировать горение, не допустив распространения пожара по всей площади здания", - говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидировали.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.

Напомним, накануне крупный пожар случился в Павлодаре - в одном из поселков сгорели баня и автомобиль, от огня пострадала и летняя кухня. ЧП обошлось без жертв.

Что делать при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2115297-chastnaya-klinika-gorela-v-shymkente/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.