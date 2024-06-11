Частная клиника горела в Шымкенте

В понедельник, 10 июня, в одной из частных клиник Шымкента случился пожар - загорелось потолочное перекрытие в здании, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, пожар случился в частной глазной клинике, расположенной в Абайском районе мегаполиса, - произошло загорание потолочного перекрытия четвертого этажа на площади 180 квадратных метров.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось ликвидировать горение, не допустив распространения пожара по всей площади здания", - говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидировали.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.

Напомним, накануне крупный пожар случился в Павлодаре - в одном из поселков сгорели баня и автомобиль, от огня пострадала и летняя кухня. ЧП обошлось без жертв.

Что делать при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.