Частная клиника горела в Шымкенте
Опубликовано:
В понедельник, 10 июня, в одной из частных клиник Шымкента случился пожар - загорелось потолочное перекрытие в здании, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, пожар случился в частной глазной клинике, расположенной в Абайском районе мегаполиса, - произошло загорание потолочного перекрытия четвертого этажа на площади 180 квадратных метров.
"Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось ликвидировать горение, не допустив распространения пожара по всей площади здания", - говорится в сообщении.
Пожар полностью ликвидировали.
Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.
Напомним, накануне крупный пожар случился в Павлодаре - в одном из поселков сгорели баня и автомобиль, от огня пострадала и летняя кухня. ЧП обошлось без жертв.
Что делать при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2115297-chastnaya-klinika-gorela-v-shymkente/