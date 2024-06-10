Баня и авто сгорели в Павлодаре
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Огнеборцы ликвидировали пожар в Павлодаре. В одном из поселков сгорели баня и автомобиль, а также пострадала летняя кухня, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в поселке Жетекши в Павлодаре на территории частного жилого дома произошло загорание бревенчатой бани, автомобиля и частично деревянной конструкции кровли летней кухни на площади 20 кв.м.
"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - отметили в МЧС.
Что делать при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.
Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2115129-banya-i-avto-sgoreli-v-pavlodare/