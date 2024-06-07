Черные клубы дыма взволновали алматинцев (видео)

В Жетысуском районе Алматы заметили клубы дыма над одним из зданий. По предварительной информации, загорелся склад, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент по ЧС.

"Силы и средства ДЧС Алматы по повышенному по рангу по адресу: Жетысуский район, ул. Тобаякова - предварительно, горит склад", - рассказали в пресс-службе департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

Там добавили, что на месте работают 50 пожарных, 17 ед. техники.