Черные клубы дыма взволновали алматинцев (видео)
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В Жетысуском районе Алматы заметили клубы дыма над одним из зданий. По предварительной информации, загорелся склад, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент по ЧС.
"Силы и средства ДЧС Алматы по повышенному по рангу по адресу: Жетысуский район, ул. Тобаякова - предварительно, горит склад", - рассказали в пресс-службе департаменте по чрезвычайным ситуациям города.
Там добавили, что на месте работают 50 пожарных, 17 ед. техники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2113989-sklad-zagorelsya-v-odnom-iz-rayonov-almaty/