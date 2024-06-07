Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Черные клубы дыма взволновали алматинцев (видео)

Опубликовано:

Пожар в Алматы
Пожар в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_akimat

В Жетысуском районе Алматы заметили клубы дыма над одним из зданий. По предварительной информации, загорелся склад, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент по ЧС.

"Силы и средства ДЧС Алматы по повышенному по рангу по адресу: Жетысуский район, ул. Тобаякова - предварительно, горит склад", - рассказали в пресс-службе департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

Там добавили, что на месте работают 50 пожарных, 17 ед. техники.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2113989-sklad-zagorelsya-v-odnom-iz-rayonov-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.