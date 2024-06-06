Лобовое столкновение поездов в Чехии: погибли четыре человека, в том числе две украинки
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В ночь на 6 июня в чешском городе Пардубице пассажирский поезд лоб в лоб столкнулся с товарным. По предварительной информации, погибли четыре человека, в том числе две украинки, сообщило Министерство иностранных дел Украины.
Пассажирский состав частной компании RegioJet направлялся из Праги в словацкий город Кошице. У него также были прицепные вагоны, в которых находились пассажиры, следовавшие в украинский пограничный город Чоп у стыка границ Украины, Словакии и Венгрии.
МИД Украины подтвердил, что в числе погибших — две украинки. Гражданство других погибших уточняется.
Еще 34 человека получили ранения.
Информации о причинах катастрофы пока нет.
Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии, в их числе дети.
На снимках, сделанных на месте происшествия, видно, что вагон, который ехал за локомотивом пассажирского поезда, сошел с рельсов и получил серьезные повреждения.
В экспрессе, который следовал в Словакию, находилось около трехсот человек.
Товарный состав перевозил карбид кальция, однако его первые два вагона были пустыми.
По сведениям СМИ, в спасательной операции принимают участие все экстренные службы страны, в том числе привлечены вертолеты.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил сочувствие родным и близким погибших. «Столкновение поездов — это большое несчастье. Наши мысли — о жертвах и пострадавших», — написал Фиала в соцсетях.
Пассажиры, которые ехали в Чоп
Украинская железнодорожная компания «Укрзалізниця» вначале сообщила, что прицепные вагоны, в которых находились пассажиры до Чопа, были расположены в середине поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди них не было.
Однако позже МИД Украины заявил, что среди четырех погибших – две гражданки Украины. Находились ли они в вагонах, которые следовали в Чоп, в министерстве не уточняют.
«„Укрзалізниця“ поддерживает контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с дальнейшими пересадками. Детали аварии уточняются», — заявила украинская компания.
Из-за происшествия может задержаться поезд компании RegioJet из Праги в польский Перемышль, из которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2113566-lobovoe-stolknovenie-poezdov-v-chehii-pogibli-chetyre-cheloveka-v-tom-chisle-dve-ukrainki/