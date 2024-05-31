Оператор башенного крана сорвался с высоты и разбился в Астане

В Сети распространяется видео с рассказом женщины, что в Астане рабочий сорвался с башенного крана и разбился. Информацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции, передает NUR.KZ.

Согласно информации, озвученной на видео, опубликованном в Instagram-паблике astana__sergek, в Астане с башенного крана сорвался рабочий и, вероятно, разбился. При этом женский голос за кадром, рассказавший о ситуации, снимает видео со стройки, где, предположительно, и произошло ЧП.

В пресс-службе столичного департамента полиции корреспонденту NUR.KZ факт подтвердили и сообщили, что заведено уголовное дело.

"Оператор при спуске с башенного крана сорвался с высоты и от полученных травм скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Проводится следствие, назначены необходимые экспертизы", — сообщили в полиции.

Также в ведомстве добавили, что на основании статьи 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Напомним, 12 октября в Астане на одной из стройплощадок сорвались четверо промышленных альпинистов. Один из них скончался на месте, вскоре после госпитализации умер второй пострадавший. По данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Через несколько дней после происшествия скончался третий альпинист. В УОЗ города сообщили, что все это время пациент находился в критическом состоянии.

Позже стало известно, что всех четверых работников, упавших с высоты 10-го этажа, страховал один трос, который оборвался.

Прокуратура Астаны позже сообщила о задержании работодателя – руководителя ИП.

Добавим, согласно статье 277 Уголовного кодекса РК, нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.