Крупный пожар на складе техники произошел в Костанайской области (видео)
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Крупный пожар произошел на складе списанной техники в Костанайской области - там хранились автомобили, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По информации ведомства, в селе Камысты Костанайской области произошло загорание склада, внутри которого находилась списанная техника.
Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.
Спасатели ликвидировали пожар.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.
Сотрудники МЧС опубликовали видео тушения пожара - видно, что на складе находилась автомобильная техника.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2107152-krupnyy-pozhar-na-sklade-tehniki-proizoshel-v-kostanayskoy-oblasti-video/