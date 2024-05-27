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Крупный пожар на складе техники произошел в Костанайской области (видео)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Крупный пожар произошел на складе списанной техники в Костанайской области - там хранились автомобили, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, в селе Камысты Костанайской области произошло загорание склада, внутри которого находилась списанная техника.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали пожар.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

Сотрудники МЧС опубликовали видео тушения пожара - видно, что на складе находилась автомобильная техника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2107152-krupnyy-pozhar-na-sklade-tehniki-proizoshel-v-kostanayskoy-oblasti-video/

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