Крупный пожар на складе техники произошел в Костанайской области (видео)

Крупный пожар произошел на складе списанной техники в Костанайской области - там хранились автомобили, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, в селе Камысты Костанайской области произошло загорание склада, внутри которого находилась списанная техника.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали пожар.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

Сотрудники МЧС опубликовали видео тушения пожара - видно, что на складе находилась автомобильная техника.