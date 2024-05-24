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Крупный пожар произошел в банкетном зале ресторана в Уральске (видео)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Пожар произошел в банкетном зале ресторана в Уральске - огнеборцы ЗКО работают на месте событий, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.

В одном из ресторанов Уральска в ЗКО произошло горение кровли двухэтажного банкетного зала на предварительной площади 390 кв.м.

"Сведений по пострадавшим не поступало. На месте вызова создан штаб пожаротушения", - заявили в МЧС.

Согласно последней информации, пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2106660-banketnyy-zal-zagorelsya-v-zko-video/

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