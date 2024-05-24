Крупный пожар произошел в банкетном зале ресторана в Уральске (видео)
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Пожар произошел в банкетном зале ресторана в Уральске - огнеборцы ЗКО работают на месте событий, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.
В одном из ресторанов Уральска в ЗКО произошло горение кровли двухэтажного банкетного зала на предварительной площади 390 кв.м.
"Сведений по пострадавшим не поступало. На месте вызова создан штаб пожаротушения", - заявили в МЧС.
Согласно последней информации, пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.
Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2106660-banketnyy-zal-zagorelsya-v-zko-video/