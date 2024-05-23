Частный дом с нелегалами загорелся в Подмосковье: погибли 8 человек
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В подмосковном городе Истре в России в садовом товариществе произошел пожар. По последним данным, погибли восемь человек. Пожар ликвидировали, его причина устанавливается.
Как рассказали в Telegram-канале МЧС РФ, восемь человек погибли в Истре (Подмосковье, Россия) при пожаре в садовом товариществе. Огонь охватил жилой дом на 80 квадратных метрах. Его ликвидировали.
Причину пожара предстоит установить экспертам.
Представители прокуратуры Московской области сообщили, что пострадали два человека, их госпитализировали. Пожар начался в 4 утра, при этом дом не газифицирован, сдавался в аренду.
Наряду с этим, по данному факту также было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ).
"По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который впоследствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории Российской Федерации.
Ход и результаты расследования уголовного дела, установление иных лиц, причастных к организации незаконной миграции, взяла под контроль Истринская городская прокуратура", - говорится в сообщении.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2105934-chastnyy-dom-s-nelegalami-zagorelsya-v-podmoskove-pogibli-8-chelovek/