Частный дом с нелегалами загорелся в Подмосковье: погибли 8 человек

В подмосковном городе Истре в России в садовом товариществе произошел пожар. По последним данным, погибли восемь человек. Пожар ликвидировали, его причина устанавливается.

Как рассказали в Telegram-канале МЧС РФ, восемь человек погибли в Истре (Подмосковье, Россия) при пожаре в садовом товариществе. Огонь охватил жилой дом на 80 квадратных метрах. Его ликвидировали.

Причину пожара предстоит установить экспертам.

Представители прокуратуры Московской области сообщили, что пострадали два человека, их госпитализировали. Пожар начался в 4 утра, при этом дом не газифицирован, сдавался в аренду.

Наряду с этим, по данному факту также было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ).

"По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который впоследствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории Российской Федерации.

Ход и результаты расследования уголовного дела, установление иных лиц, причастных к организации незаконной миграции, взяла под контроль Истринская городская прокуратура", - говорится в сообщении.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.