Тысячу тонн гуманитарной помощи доставили в Кульсары с начала паводков

В Кульсары, пострадавший от масштабных паводков, доставили около тысячи тонн гумпомощи с продуктами и средствами первой необходимости, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

По данным оперштаба, в Центре гуманитарной помощи Жылыойского района в раздаче продуктов населению задействовано около 60 волонтеров.

По словам руководителя волонтерского штаба города Кульсары Жанаргуль Шаргабаевой, на сегодня запасов продуктов в пункте более чем достаточно.

"Мы раздаем продукты населению по определенному графику. Обеспечиваем всем необходимым порядка 500 семей. На сегодня имеются большие запасы муки, замороженной птицы, яиц, круп, памперсов и пастельного белья", – заявила она.

Гуманитарная помощь, куда входят непортящиеся продукты, средства гигиены и бытовая химия, поступают в Кульсары из областного центра. На данный момент с начала ЧС в Жылыойский район было отправлено около 1 тысячи тонн гумпомощи.