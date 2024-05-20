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Тысячу тонн гуманитарной помощи доставили в Кульсары с начала паводков

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Кульсары в Атырауской области
Затопленная улица в Кульсары. Фото: azh.kz

В Кульсары, пострадавший от масштабных паводков, доставили около тысячи тонн гумпомощи с продуктами и средствами первой необходимости, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

По данным оперштаба, в Центре гуманитарной помощи Жылыойского района в раздаче продуктов населению задействовано около 60 волонтеров.

По словам руководителя волонтерского штаба города Кульсары Жанаргуль Шаргабаевой, на сегодня запасов продуктов в пункте более чем достаточно.

"Мы раздаем продукты населению по определенному графику. Обеспечиваем всем необходимым порядка 500 семей. На сегодня имеются большие запасы муки, замороженной птицы, яиц, круп, памперсов и пастельного белья", – заявила она.

Гуманитарная помощь, куда входят непортящиеся продукты, средства гигиены и бытовая химия, поступают в Кульсары из областного центра. На данный момент с начала ЧС в Жылыойский район было отправлено около 1 тысячи тонн гумпомощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2103494-tysyachu-tonn-gumanitarnoy-pomoshchi-dostavili-v-kulsary-s-nachala-pavodkov/

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