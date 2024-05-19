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Самолет наехал на работника аэропорта в России

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Самолет выезжает на взлетную полосу
Самолет. Иллюстративное фото: Freepik

В аэропорту Кольцово самолет рейса "Екатеринбург - Бишкек" наехал на техника, который осматривал борт, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК . Прокуратура начала проверку.

По данным сайта, самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс в Бишкек, наехал на ногу сотруднику авиакомпании в аэропорту Екатеринбурга. По данным Уральской транспортной прокуратуры, мужчина получил травму.

"При начале движения на предварительном старте воздушное судно А320, эксплуатант "Уральских авиалиний", вылетающее рейсом Екатеринбург - Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна", - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в больницу, он получил травму правой ноги. Рейс Екатеринбург — Бишкек вылетел на три часа 24 минуты позже — в 9:39 19 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2103221-samolet-naehal-na-rabotnika-aeroporta-v-rossii/

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