Фасад рухнул на ребенка в одном из ЖК Астаны: в полиции возбудили уголовное дело

Уголовное дело было возбуждено столичными полицейскими после того, как в одном из ЖК Астаны на ребенка упала часть фасада, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"Управлением полиции района Нура возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится расследование", - сообщили в ведомстве.

Напомним, видео с обрушившейся на голову ребенка частью фасада дома распространили в Сети. На кадрах видно, как на мальчика, который только что вышел из подъезда, падает часть фасада дома.

В Управлении здравоохранения акимата Астаны рассказали о состоянии пострадавшего мальчика. Там пояснили, что инцидент произошел в Астане накануне, 12 мая. Медиками была обнаружена ушибленно-точечная рана, без кровотечения. Общее состояние удовлетворительное - ребенка отправили на амбулаторное лечение.