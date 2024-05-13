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Фасад рухнул на ребенка в одном из ЖК Астаны: в полиции возбудили уголовное дело

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Падение части фасада
Падение части фасада. Кадр из видео: t.me/myastanacity

Уголовное дело было возбуждено столичными полицейскими после того, как в одном из ЖК Астаны на ребенка упала часть фасада, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"Управлением полиции района Нура возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится расследование", - сообщили в ведомстве.

Напомним, видео с обрушившейся на голову ребенка частью фасада дома распространили в Сети. На кадрах видно, как на мальчика, который только что вышел из подъезда, падает часть фасада дома.

В Управлении здравоохранения акимата Астаны рассказали о состоянии пострадавшего мальчика. Там пояснили, что инцидент произошел в Астане накануне, 12 мая. Медиками была обнаружена ушибленно-точечная рана, без кровотечения. Общее состояние удовлетворительное - ребенка отправили на амбулаторное лечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2099732-fasad-ruhnul-na-rebenka-v-odnom-iz-zhk-astany-v-policii-vozbudili-ugolovnoe-delo/

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