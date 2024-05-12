Крупный пожар почти уничтожил торговый центр в Польше (видео)

Пожар вспыхнул в крупнейшем торговом центре Варшавы минувшей ночью - огонь почти полностью уничтожил ТЦ Marywilska 44. Кадры с места событий распространили в соцсетях, передает NUR.KZ.

В воскресенье, 12 мая, рано утром произошел пожар в торговом зале площадью 250 на 250 м в Варшаве. Огонь охватил более 80 % площади здания, сообщается на официальном сайте пожарной службы.

Около 60 пожарных машин и более 180 человек были задействованы на месте ЧП в Варшаве. В ходе работ был задействован робот-пожарный, поскольку температура была такой, что спасателей нельзя было завести внутрь, и существовал риск обрушения.

Пожар был локализован, однако, как сообщили специалисты, на полную его ликвидацию уйдет еще несколько часов.