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Крупный пожар почти уничтожил торговый центр в Польше (видео)

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Пожар в ТЦ в Польше
Пожар. Фото: twitter.com/EdoMarcin

Пожар вспыхнул в крупнейшем торговом центре Варшавы минувшей ночью - огонь почти полностью уничтожил ТЦ Marywilska 44. Кадры с места событий распространили в соцсетях, передает NUR.KZ.

В воскресенье, 12 мая, рано утром произошел пожар в торговом зале площадью 250 на 250 м в Варшаве. Огонь охватил более 80 % площади здания, сообщается на официальном сайте пожарной службы.

Около 60 пожарных машин и более 180 человек были задействованы на месте ЧП в Варшаве. В ходе работ был задействован робот-пожарный, поскольку температура была такой, что спасателей нельзя было завести внутрь, и существовал риск обрушения.

Пожар был локализован, однако, как сообщили специалисты, на полную его ликвидацию уйдет еще несколько часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2099075-krupnyy-pozhar-pochti-unichtozhil-torgovyy-centr-v-polshe-video/

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