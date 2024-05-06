Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Землетрясение почувствовали в Алматинской области

Опубликовано:

Кегенский район, природа
Кегенский район. Иллюстративное фото: gov.kz

В селе Кеген Алматинской области 6 мая 2024 года в 9 часов 12 минут 44 секунды почувствовали землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.

По информации официального сайта ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, эпицентр землетрясения располагался в 194 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.7. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): село Кеген - 2 балла.

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО "Алматы" 6 мая в 09.32.

По данным официального сайта Казахстанского национального центра данных, в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

При этом землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2096711-zemletryasenie-pochuvstvovali-v-almatinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.