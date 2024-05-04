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Вскрывали дверь, выводили людей: 50 человек эвакуировали из-за пожара в Атырау (видео)

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Пожар в Атырау
Пожар в Атырау. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

В Атырау сегодня произошел пожар в 5-этажном доме. При этом полицейские показали кадры моментом эвакуации людей – дверь одной из квартир, судя по видео, пришлось взломать, передает NUR.KZ.

По данным ДЧС Атырауской области, сегодня в 17:00 поступил звонок о задымлении, идущем с балкона одного из 5-этажных жилых домов, расположенных по проспекту Махамбета в Атырау.

"Пожарные прибыли на место вызова через несколько минут и обнаружили, что на балконе 4-го этажа 5-этажного жилого дома горят предметы домашнего обихода.

Пожарные приняли срочные меры и потушили огонь за 6 минут, предотвратив распространение огня на квартиру", – говорится в сообщении.

При этом, как сообщили представители МВД в своем официальном Telegram-канале, эвакуировать жителей дома помогали полицейские – они вывели 50 жителей из горящего многоквартирного дома в течение 10 минут.

"Стражи порядка вызволили восьмилетнего ребенка, запертого в одной из квартир", – добавили в МВД.

Момент взлома двери во время эвакуации жителей попал на видео, которое также опубликовали правоохранители.

Отмечается, что в пожаре никто не пострадал.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2096285-vskryvali-dver-vyvodili-lyudey-pozhar-proizoshel-v-odnom-iz-domov-atyrau-video/

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