Вскрывали дверь, выводили людей: 50 человек эвакуировали из-за пожара в Атырау (видео)
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В Атырау сегодня произошел пожар в 5-этажном доме. При этом полицейские показали кадры моментом эвакуации людей – дверь одной из квартир, судя по видео, пришлось взломать, передает NUR.KZ.
По данным ДЧС Атырауской области, сегодня в 17:00 поступил звонок о задымлении, идущем с балкона одного из 5-этажных жилых домов, расположенных по проспекту Махамбета в Атырау.
"Пожарные прибыли на место вызова через несколько минут и обнаружили, что на балконе 4-го этажа 5-этажного жилого дома горят предметы домашнего обихода.
Пожарные приняли срочные меры и потушили огонь за 6 минут, предотвратив распространение огня на квартиру", – говорится в сообщении.
При этом, как сообщили представители МВД в своем официальном Telegram-канале, эвакуировать жителей дома помогали полицейские – они вывели 50 жителей из горящего многоквартирного дома в течение 10 минут.
"Стражи порядка вызволили восьмилетнего ребенка, запертого в одной из квартир", – добавили в МВД.
Момент взлома двери во время эвакуации жителей попал на видео, которое также опубликовали правоохранители.
Отмечается, что в пожаре никто не пострадал.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2096285-vskryvali-dver-vyvodili-lyudey-pozhar-proizoshel-v-odnom-iz-domov-atyrau-video/