Крупный пожар вспыхнул на выезде из Алматы (видео)

В селе Бесагаш, расположенном в Алматинской области, вспыхнул пожар – тушить его выдвинулись огнеборцы соседнего города Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.

По информации МЧС в Telegram, загорелось складское помещение по хранению хозяйственных товаров народного потребления.

Пожар к этому часу уже потушен. А дознаватели тем временем выясняют причины произошедшего.

"Площадь пожара – предварительно, 265 квадратных метров. (…) Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Как вести себя во время пожара

Подробную инструкцию опубликовали на сайте "Электронного правительства". В ней говорится, что при пожаре следует:

закрыть рот и нос любой тканью, лучше – влажной;

уходить от огня;

не пользоваться лифтом;

не бить окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

В помещении, в высотном здании, в месте скопления людей:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

При первых признаках возгорания и запахе дыма следует вызвать пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Что сообщить диспетчеру при звонке 101 или 112?

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Рекомендуется в этот момент говорить четко и спокойно.