19 человек погибли в Китае при обрушении автомагистрали

Обрушение скоростной автомагистрали произошло в провинции Гуандун на юге Китая - в результате случившегося погибли и пострадали десятки людей.

Не менее 19 человек погибли, еще 30 человек находятся в больнице в результате произошедшего ЧП, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла сегодня на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. Сообщается, что под завалами оказались 18 авто.

По китайскому телевидению сообщили, что автомобили обнаружены - подтверждена смерть 19 человек, 30 пострадали. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

Длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, площадь - 184,3 квадратных метра.

По информации Британской энциклопедии, Гуандун является самой южной из материковых провинций и представляет собой регион, через который в основном проходит торговля Южного Китая. Гуандун имеет одну из самых длинных береговых линий среди всех провинций. Столица - город Гуанчжоу.