19 человек погибли в Китае при обрушении автомагистрали
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Обрушение скоростной автомагистрали произошло в провинции Гуандун на юге Китая - в результате случившегося погибли и пострадали десятки людей.
Не менее 19 человек погибли, еще 30 человек находятся в больнице в результате произошедшего ЧП, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Трагедия произошла сегодня на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. Сообщается, что под завалами оказались 18 авто.
По китайскому телевидению сообщили, что автомобили обнаружены - подтверждена смерть 19 человек, 30 пострадали. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.
Длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, площадь - 184,3 квадратных метра.
По информации Британской энциклопедии, Гуандун является самой южной из материковых провинций и представляет собой регион, через который в основном проходит торговля Южного Китая. Гуандун имеет одну из самых длинных береговых линий среди всех провинций. Столица - город Гуанчжоу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2094155-okolo-20-chelovek-pogibli-v-kitae-pri-obrushenii-avtomagistrali/