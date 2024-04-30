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Частная баня загорелась в Караганде

Опубликовано:

Горящая баня
Фото с места ЧП: t.me/mchs_official

Сегодня ночью в Караганде случился серьезный пожар - загорелась частная баня. Происшествие обошлось без пострадавших и жертв, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС Казахстана, загорелись деревянные конструкции и мебель в двухэтажной частной бани.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на общей площади 98 квадратных метров.

"На место вызова прибыла также бригада экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в районе "Алматы" в Астане, где загорелась кровля частного жилого дома и беседки. Пожар тушить пришлось 30 огнеборцам. Жертв и пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2093348-chastnaya-banya-zagorelas-v-karagande/

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