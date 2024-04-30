Частная баня загорелась в Караганде
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Сегодня ночью в Караганде случился серьезный пожар - загорелась частная баня. Происшествие обошлось без пострадавших и жертв, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС Казахстана, загорелись деревянные конструкции и мебель в двухэтажной частной бани.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на общей площади 98 квадратных метров.
"На место вызова прибыла также бригада экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в районе "Алматы" в Астане, где загорелась кровля частного жилого дома и беседки. Пожар тушить пришлось 30 огнеборцам. Жертв и пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2093348-chastnaya-banya-zagorelas-v-karagande/